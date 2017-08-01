خطير وبالصور.. قبل عيد الأضحى: الأغنام تنفُق بسبب مواد سامة بمنطقة أحد السوالم ضواحي البيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة نفوق العشرات من رؤوس الأغنام بسبب نفايات المصانع السامة الموجودة على مستوى منطقة حد السوالم التابعة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة نفوق العشرات من رؤوس الأغنام بسبب نفايات المصانع السامة الموجودة على مستوى منطقة حد السوالم التابعة لعمالة برشيد ضواحي البيضاء.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن تضامنهم مع مربي هذه الرؤوس، خاصة أن نفوقها جاء قبل أسابيع فقط من حلول عيد الأضحى، معبرين في الوقت ذاته عن غضبهم الشديد بسبب قيام بعض المصانع برمي مخلفاتها الملوثة في الأماكن الخاصة برعي رؤوس الماشية.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري ومستعجل للكشف عن طبيعة هذه المواد السامة والتي قد يصل تأثيرها على الساكنة المقيمة بالقرب من هذه المصانع.