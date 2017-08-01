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انفراد و بالوثائق..تسريبات خطيرة تُورط زوج الفنانة التَشنويت في طلاق سعيدة شرف

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 16:03 انفراد و بالوثائق..تسريبات خطيرة تُورط زوج الفنانة التَشنويت في طلاق سعيدة شرف | ثقافة و فنون
انفراد و بالوثائق..تسريبات خطيرة تُورط زوج الفنانة التَشنويت في طلاق سعيدة شرف
قصة مثيرة توصلت ''شوف تيفي'' بتفاصيلها من مصادر جد مطلعة و التي كشفت أن زوج الفنانة تشنويت متورط في فضح الفنانة سعيدة شرف عبر شخص إدعى عبر مقاطع فيديو بالفايسبوك أن الفنانة الصحراوية تخلت عن طليقها

شوف تيفي:

قصة مثيرة توصلت "شوف تيفي" بتفاصيلها من مصادر جد مطلعة و التي كشفت أن زوج الفنانة تشنويت متورط في فضح الفنانة سعيدة شرف عبر شخص إدعى عبر مقاطع فيديو بالفايسبوك أن الفنانة الصحراوية تخلت عن طليقها بعد الحادثة التي كان قد تعرض لها.

و قالت مصادرنا و بالوثائق (المرفقة)، إن دعوى قضائية رفعتها الفنانة المغربية بعد الاتهامات الباطلة التي نشرها المدعو (م. المعروف بحمزة ) تتهم من خلالها الأخير رفقة زوج الفنانة عائشة التشنويت و زوج والدتها بابتزازها عبر تسجيلات صوتية و التسبب في طلاقها.

و كان الشخص المذكور اتهم الفنانة سعيدة شرف عبر مقاطع فيديو بأنها تخلت عن زوجها قبل طلاقها بعد الحادثة التي وقعت له قبل أشهر.

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شوف تيفي المغرب سعيدة شرف

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