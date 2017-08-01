بالصورة..ها شنو قالت أبيضار بعدما كشفات بأنها مريضة بالسرطان ﻿

بعد أسابيع من كشفها إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق، وهو المعطى الذي كذبه مصدر ''شوف تيفي''، عادت الفنانة ابيضار للتفاعل على حسابها بالفايسبوك من خلال نشر تدوينة طويلة، وجهت من خلالها الشكر لجميع

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من كشفها إصابتها بمرض خبيث على مستوى الحلق، وهو المعطى الذي كذبه مصدر "شوف تيفي"، عادت الفنانة ابيضار للتفاعل على حسابها بالفايسبوك من خلال نشر تدوينة طويلة، وجهت من خلالها الشكر لجميع من وقف إلى جانبها بعد علمهم بمرضها.

وكتبت أبيضار في صفحتها الفايسبوكية "اثناء محنة فيلمً ( الزين اللي فيك ) وبالمرحلة الاولى تخلى عني الجميع ( العائلة والاصدقاء والوطن ) لكن بعد ذلكً تعاطف معي فنانون ومعجبون ومشاهدون للفيلم من كل ارجاء العالم في أوروبا وأمريكا و أمريكا الجنوبية ( جميع الدول التي عُرض فيها الفيلمً ) ".

وتابعت أبيضار "لكن بمحنةً المرض الاخيرة عندما احتجت للدعم المعنوي من المغاربة فلم يبخلوا عليِّ به ولَم يتخلّوا عني ، وتنمريت ( شكرًا) من كل قلبي لدعمكم المعنوي المشجع والحب والعطف من طرفكم في محنتي وغربتي، شكرًا على القيمً الانسانية والامازيغية والافريقية ، المغربية التي اغرقتموني بها ".