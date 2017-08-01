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صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تُشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 15:19 صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تُشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة الأمير مولاي الحسن باللباس العسكري تُشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير مولاي الحسن باللباس العسكري، خلال استقباله لوفد مكون من أطفال فلسطنيين، بمدينة تطوان، أمس الاثنين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمير مولاي الحسن باللباس العسكري، خلال استقباله لوفد مكون من أطفال فلسطنيين، بمدينة تطوان، أمس الاثنين.

وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن اعجابهم الكبير بها، واصفين الأمير مولاي الحسن بالأنيق، موضحين أن اللباس العسكري الذي قام باراتدائه خلال استقبال الوفد الفلسطيني وخلال حفل آداء القسم كان رائعا.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة، لتوجيه التهاني والتبريك للملك محمد السادس والأمير مولاي الحسن وللأسرة العلوية الشريفة بمناسبة عيد العرش المجيد.

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المغرب شوف تيفي مدينة تطوان الأمير مولاي الحسن القسم

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