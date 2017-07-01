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خطير..مضاربة بالمناجل بين عائلتين نواحي مراكش

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 15:10 خطير..مضاربة بالمناجل بين عائلتين نواحي مراكش | حوادث و حقوق
خطير..مضاربة بالمناجل بين عائلتين نواحي مراكش
تمكنت عناصر مراقبة التراب الوطني ''ديستي'' بمدينة مراكش من توقيف شخص يتزعم شبكة لترويج العملة الوطنية وحجز بندقية ''جويجة'' غير مرخصة بإحدى الدواوير بالجماعة القروية سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، وذلك

شوف تيفي : محمد لحلو

 تمكنت عناصر مراقبة التراب الوطني "ديستي" بمدينة مراكش من توقيف شخص يتزعم شبكة لترويج العملة الوطنية وحجز بندقية "جويجة" غير مرخصة بإحدى الدواوير بالجماعة القروية سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت مصادر محلية لـ شوف تيفي، أن الظنين تزعم قبل أيام مواجهة عنيفة رفقة أفراد أسرته في مواجهة عائلة اخرى بسبب سوء فهم حول استغلال أرض فلاحية.

واضافت المصادر ذاتها، أن المواجهة العنيفة استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء التقليدية وخصوصا المناجل، أسفرت عن إصابة شخص بجروح خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش حيث أخضع لعملية مستعجلة.

ومن جهتها، أقدمت أسرة الشخص المصاب على الكشف عن تورط الظنين في أعمال تتعلق بتزوير العملة من فئة 200 درهم وحيازته لبندقية غير مرخصة يرهب بها ساكنة الدوار.

هذا، وتعاملت العناصر الأمنية بجدية مع المعلومات المتحصل عليها حيث انتقلت مباشرة إلى الدوار المذكور ليتم توقيف الظنين وحيازة البندقية وتفتيش منزله قصد الوصول الى الجهاز الذي يزور به الاوراق المالية.

 

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