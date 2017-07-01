ما لم ينتبه إليه الكثيرون في خطاب الملك لعيد العرش: محمد السادس "ماديكلاراش باللي البلاد دارت فاييت" مازال بيننا شرفاء صادقون ﻿

التفت الكثير من المحللين لوصف محمد السادس في خطاب العرش، أزمة الإدارة المغربية وعدم قيام الأحزاب السياسية بواجبها في التأطير وانتهازية المنتخبين وفقدان الشعب والملك الثقة في الطبقة السياسية

"شوف تيفي"

التفت الكثير من المحللين لوصف محمد السادس في خطاب العرش، أزمة الإدارة المغربية وعدم قيام الأحزاب السياسية بواجبها في التأطير وانتهازية المنتخبين وفقدان الشعب والملك الثقة في الطبقة السياسية والإشادة بدور القوات العمومية في حفظ الأمن... لكن ثمة إشارات عديدة تم القفز عليها أو عدم الانتباه إلى أبعادها أو عدم تقدير دلالاتها.

فأول ما أكد عليه محمد السادس في سياق خطابه هو النبرة التفاؤلية، برغم كل عناصر اليأس والأزمة، بما يعني أنه باقي الخير في البلاد، فالطابع العام للخطاب يشي بنبرة حزينة وبهيمنة تشريح واقع مأزوم، وتشخيص أمراض الإدارة والعقليات والمؤسسات والمسؤولين في مختلف الأجهزة، ومع ذلك فإن الملك لم يكن متشائما، فمرة يؤكد "إن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار"، وأخرى يشير بثقة إلى "أن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة"، وبإلحاح يشدد الخطاب الملكي على "إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة".. وتبلغ حدة الثقة الملكية بالمغرب وبإمكانيات المغاربة أقصاها حين يشير محمد السادس إلى "أننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل".

يجب التمييز بالضرورة بين التشاؤم والصدق والواقعية في وصف أمراض المملكة، تلك صفات الرائد الذي لا يكذب أهله كما قال الرسول(ص)، ويجب أن نكون حذرين من الخطابات العدمية والتيئيسية التي لا تنظر إلا إلى النصف الفارغ من الكأس، فالملك لم يعلن إفلاس المغرب، ماديكلاراش محمد السادس باللي البلاد دارت فاييت، بنخبها وأحزابها ومسؤوليها وموظفيها، وأنه لا يوجد بين المسؤولين سوى الشفار والانتهازي والمتصارع من أجل مصالحه الأنانية... أبدا، فقد قال "بعض" الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.، و"بعض المنتخبين" وليس الكل... بل إن الخطاب الملكي أشار بوضوح لا يقبل الالتفات عليه إلى "غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام".

هذا الاستثناء هو الكنز المغربي لبناء الغد، هؤلاء الشرفاء هم الذين يعول عليهم بناء المستقبل، إن النقد الملكي عامل بناء وليس عامل هدم، يقول محمد السادس:"إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات". وبنبرة عاطفية وصادقة قال الملك مخاطبا شعبه: "واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري، وكل ما يخالج صدري، بعد ثمانية عشرة سنة، من تحمل أمانة قيادتك.. لأنه لا يمكن لي أن أخفي عنك بعض المسائل، التي تعرفها حق المعرفة، و من واجبي أن أقول لك الحقيقة، وإلا سأكون مخطئا في حقك".

برافو محمد السادس الصدق والصرامة...