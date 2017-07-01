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فيديو لا يصدق..جريمة قتل بشعة: قتل زوجتو بجنوية وبدا كيصرخ "يارب لا إلاه إلا الله" وهو يحاول الانتحار+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 13:57 فيديو لا يصدق..جريمة قتل بشعة: قتل زوجتو بجنوية وبدا كيصرخ يارب لا إلاه إلا الله وهو يحاول الانتحار+تفاصيل جد صادمة | دولي
فيديو لا يصدق..جريمة قتل بشعة: قتل زوجتو بجنوية وبدا كيصرخ "يارب لا إلاه إلا الله" وهو يحاول الانتحار+تفاصيل جد صادمة
نشرت وسائل إعلام مصرية، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، قالت إنه يوثق للحظة إلقاء القبض على مدرس مصري مقيم في الكويت، وهو في حالة هيستيرية، بعد لحظات من قيامه بقتل زوجته اللبنانية طعنا بالسلاح الأبيض

"شوف تيفي"

 نشرت وسائل إعلام مصرية، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، قالت إنه يوثق للحظة إلقاء القبض على مدرس مصري مقيم في الكويت، وهو في حالة هيستيرية، بعد لحظات من قيامه بقتل زوجته اللبنانية طعنا بالسلاح الأبيض "سكين".

 وحسب موقع "اخبارك" المصري فقد تلقت الأجهزة الأمنية والطبية في محافظة حولي، بلاغا بوجود جريمة قتل، وبعدما وصلت لمكان الواقعة كانت الزوجة قد فارقت الحياة، وتعقبت الشرطة الجاني، وبعد وقت قصير عثروا عليه قرب مسكنه هائما على وجهه ويردد "يارب..لا إلاه إلا الله"، بينما كانت ثيابه غارقة بالدماء، وكان يحمل بيده مصحفا، وبالأخرى قطعة زجاج، في محاولة لقطع شرايين يده.

وأوضح الموقع ذاته أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن الزوج يبلغ من العمر 42 عاما، وزوجته 41 عاما، ولديهم طفلان.

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