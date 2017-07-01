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يا ربي السلامة..معركة دامية بالسيوف تنتهي بمقتل مغربي بطريقة جد بشعة في الجزائر+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 13:36 يا ربي السلامة..معركة دامية بالسيوف تنتهي بمقتل مغربي بطريقة جد بشعة في الجزائر+تفاصيل خطيرة | دولي
يا ربي السلامة..معركة دامية بالسيوف تنتهي بمقتل مغربي بطريقة جد بشعة في الجزائر+تفاصيل خطيرة
كشفت وسائل إعلام جزائرية يومه الثلاثاء، نقلا عن مصدر أمني وصفته بالموثوق، أن مساعد بنّاء من جنسية مغربية لقي حتفه بعد الاعتداء عليه ودفعه من طرف مواطن مغربي الذي اعتدى عليه باستعمال سيف

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية يومه الثلاثاء، نقلا عن مصدر أمني وصفته بالموثوق، أن مساعد بنّاء من جنسية مغربية لقي حتفه بعد الاعتداء عليه ودفعه من طرف مواطن مغربي الذي اعتدى عليه باستعمال سيف، مما أدى إلى سقوطه أثناء محاولته الفرار، من بناية عالية في طور الإنجاز الكائنة بمنطقة سيدي عبد القادر وسط البليدة، حيث توفي هذا الأخير في عين المكان بعد إصابته بعدة جروح عميقة بعد سقوطه بشكل مباشر فوق قضبان حديدية اخترقت أنحاء مختلفة من جسمه.

وحسب موقع "النهار" الجزائري، فإن الضحية هو أحد تجار العمالة بالجزائر، وهو مغربي مقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية، كان يقوم بجلب المغاربة المختصين في البناء وفن الزخرفة والنقش على الجبس إلى الجزائر من أجل العمل مقابل تلقيه نسبة من الأموال المحصل عليها من طرفهم، وهذا باتفاق مسبق يتم إبرامه في المغرب قبل سفرهم إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.

وأضاف الموقع ذاته أن الجريمة ارتكبت بعد أن دخل المغربي تاجر العمالة في مناوشات مع مواطنين مغربين، قام بجلبهما للعمل بإحدى البنايات بالبليدة، وطالبهما بدفع نسبة من أجرهما، لكنهما رفضا وهو الشيء الذي أغضبه وقام بجلب شابين من منطقة بوعرفة للعمل مكانهما، وقد لجأ أحد المغربيين المطرودين كوسيلة للانتقام منه، إلى شابين جزائريين، حيث دخلوا البناية التي شهدت جريمة القتل متخفين وقاموا بضرب ضحيتهم الذي لجأ إلى الفرار فسقط من أعلى البناية، وقد فتحت مصالح الأمن الحضري تحقيقا لتحديد تفاصيل وملابسات الجريمة بعد توقيف المتهمين الثلاثة وتقديمهم إلى العدالة، حيث صدر في حقهم جميعا أمر إيداع .

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المغرب شوف تيفي مغربي الجزائر البناء القتل الجريمة

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