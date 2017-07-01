صادم وجد خطير..زوجة تكسر العضو الذكري لزوجها ليلة الدخلة+تفاصيل ﻿

كشفت وسائل إعلام بحرينية بداية الأسبوع الجاري، عن واقعة جد خطيرة، تحولت خلالها حياة زوج في ليلة العمر إلى جحيم، بعد أن تكسر عضوه الذكري خلال أول جماع له بزوجته.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام بحرينية بداية الأسبوع الجاري، عن واقعة جد خطيرة، تحولت خلالها حياة زوج في ليلة العمر إلى جحيم، بعد أن تكسر عضوه الذكري خلال أول جماع له بزوجته.

وحسب موقع "الفجر" البحريني ففي حاثة فريدة من نوعها، تسببت بحرينية في إصابة عريسها في ليلة الدخلة بإصابة بالغة علي إثرها نُقل إلى المستشفي وبعدها تعرض عضوه الذكري للكسر والتورم نتيجة لـ"نشوتها المفرطة".

وأوضح الموقع أن سيارة الإسعاف، نقلت الزوج من منزله إلي أحد المراكز الطبية الشهيرة، وتم فحص عينة من الدم والبول إلي جانب تصوير عضوه الذكري بالآشعة السينية.

وأضاف الموقع ذاته أن الفحوصات، أتبثت أن العضو الذكري للزوج تعرض للكسر بعد تمزق جدار أحد الأسطوانات المسؤولة عن عملية الإنتصاب خلال الجماع، مشيرة إلى أن الزوجة سمعت صوت طقطقة ولاحظت انتفاخا في العضو الذكري لزوجها.

وقال الطبيب يضيف ذات الموقع: "أحيانا يحاول البعض طقطقة القضيب وهو منتصب او يعبث به فينتج عن ذلك تمزق الغشاء المغلف له، وليعلم الجميع أن القضيب وهو منتصب حساس جدا لأي صدمة".