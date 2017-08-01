مؤلم وبالصور..فاجعة طرقية ضواحي مراكش..وحصيلة القتلى صادمة ﻿

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، أربعة منهم حالتهم خطيرة في حادثة سير وقعت ليلة أمس الاثنين على مستوى الجماعة الترابية أيت إيمور نواحي مراكش.

"شوف تيفي"

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، أربعة منهم حالتهم خطيرة في حادثة سير وقعت ليلة أمس الاثنين على مستوى الجماعة الترابية أيت إيمور نواحي مراكش.

وحسب السلطات المحلية، فإن الحادثة التي خلفت مقتل رجلين وثلاث نساء وطفلة صغيرة نجمت عن اصطدام بين سيارة أجرة من الحجم الكبير وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الإقليمية 207 الرابطة بين الأوداية وكماسة على مستوى الجماعة الترابية أيت إيمور.

كما أصيب في هذه الحادثة، يضيف المصدر ذاته، ثمانية أشخاص حالة أربعة منهم وصفت بالخطيرة، تم نقلهم على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتقلي العلاجات الضرورية.

وقد تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بمراكش، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة.