عاجل..إصابة نحو 70 شخصا أثناء محاولة العبور إلى سبتة المحتلة ﻿

قالت جمعية الصليب الأحمر الإسبانية، يومه الثلاثاء، إن نحو 70 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء أصيبوا اليوم، أثناء محاولة اجتياز السياج الحدودي الشائك بين شمال المغرب وجيب سبتة المحتلة، وذلك حسب

"شوف تيفي"

قالت جمعية الصليب الأحمر الإسبانية، يومه الثلاثاء، إن نحو 70 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء أصيبوا اليوم، أثناء محاولة اجتياز السياج الحدودي الشائك بين شمال المغرب وجيب سبتة المحتلة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

وأوضحت الوكااة البريطانية أن الشرطة المحلية، قالت إن 200 شخص هرعوا نحو الحدود في محاولة للوصول إلى أوروبا وأن نحو 60 منهم نجحوا في دخول المنطقة.

وأشارت "رويتيرز" أن المهاجرين، يتسلقون أو يخترقون عادة السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية المحتلتين أو يحاولون الوصول لهما سباحة على طول السواحل المغربي.