لندن : 15 عداء وعداءة مغربية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى ﻿

كشفت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عن عدد العدائين المغاربة المشاركين في بطولة العالم المقرر إجراؤها في لندن في الفترة مابين 4 إلى 13 غشت المقبل.

" شوف سبور"

كشفت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عن عدد العدائين المغاربة المشاركين في بطولة العالم المقرر إجراؤها في لندن في الفترة مابين 4 إلى 13 غشت المقبل.



وسيكون المغرب حاضرا في هذه التظاهرة ب5 تخصصات من أصل 15 عداء وعداءة بواسطة كل من مليكة عقاوي، رباب عرافي، ابراهيم أقشاب، فؤاد الكعام، عبد العاطي اكيدر (مسافة 1500 متر)، وفدوى سيدي مدان، سفيان البقالي، هشام سيغيني، محمد تاندوفت (3000 متر موانع)، وسفيان بوقنطار، ابراهيم كعزوزي (5000 متر)، وعبد العاطي الكس، مصطفى اسماعيلي (800 متر)، ويحيى بنرابح (الوثب الطولي)، رضا العربي (الماراطون).



تجدر الإشارة إلى أن تاريخ ألعاب القوى المغربية عرفت تحقيق 28 ميدالية، 10 منها ذهبية و 11 فضية و7 نحاسية.