بعدما رفضه روسي أيت العريف يجرب حظه مع هذا النادي ﻿

يخوض عبد الحق أيت العريف اللاعب السابق لفريقي الوداد والرجاء البيضاويين اختبارا بدنيا رفقة فريق قصبة تادلة لكرة القدم، قصد توقيع عقد رسمي بعدما رفضه الطاقم التقني لفريق الراسينغ البيضاوي تحت

" شوف سبور"

يخوض عبد الحق أيت العريف اللاعب السابق لفريقي الوداد والرجاء البيضاويين اختبارا بدنيا رفقة فريق قصبة تادلة لكرة القدم، قصد توقيع عقد رسمي بعدما رفضه الطاقم التقني لفريق الراسينغ البيضاوي تحت إشراف المدرب يوسف روسي.

ويجري اللاعب أيت العريف الحصص التدريبية رفقة المجموعة ، تحت إشراف المدرب الحسين أوشلا تمهيدا للتوقيع للنادي، و ذلك بعدما تجاوز مخلفات المشكل المادي الذي تعرض له من طرف صديقه الجزائري والذي تسبب في إبعاده عن عائلته لمدة دامت أربع سنوات.

ومن المنتظر أن يكون فريق التادلاوي فأل خير على اللاعب أيت العريف ليبصم على أول ظهور له في منافسات القسم الإحترافي الثاني.