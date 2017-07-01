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حرارة مفرطة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب غدا الأربعاء

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 11:06 حرارة مفرطة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب غدا الأربعاء | مجتمع
حرارة مفرطة تصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب غدا الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يكون الطقس حارا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مرفوقة بسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يكون الطقس حارا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مرفوقة بسحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ ظهور سحب ركامية فوق كل من الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية. فيما ستكون الأجواء صحوة مع سماء نسبيا مشمسة بباقي ربوع المملكة. كما يرتقب هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، ومن الغرب بمنطقة طنجة واللوكوس، ومن القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة على العموم بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة داخل منطقة سوس وجنوب المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت، وما بين 31 و36 درجة بالريف وداخل مناطق اللوكوس والغرب والسايس وهضاب الفوسفاط والماس وشمال المنطقة الشرقية والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والجرف وبين طرفاية والداخلة، وهائجا بالمناطق الأخرى ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان بين الصويرة وسيدي إفني.

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المغرب شوف تيفي الحرارة الرياح الأقاليم الجنوبية منطقة سوس

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