بالصورة..بعد إيقافه عن العمل: الشرطي الشهير ملولي يكشف عن منعه من السفر ﻿

كشف الشرطي الشهير هشام ملولي على صفحته الرسمية عن رغبته في السفر إلى الخارج إلا أن بعض الظروف والتي على ما يبدو متعلقة بعمله منعته من القيام بهذه الخطوة، موضحا بأنه سيعوض ذلك برحلة داخلية.

"شوف تيفي"

كشف الشرطي الشهير هشام ملولي على صفحته الرسمية عن رغبته في السفر إلى الخارج إلا أن بعض الظروف والتي على ما يبدو متعلقة بعمله منعته من القيام بهذه الخطوة، موضحا بأنه سيعوض ذلك برحلة داخلية.

وكتب ملولي على حسابه بالفايسبوك يومه الثلاثاء " والله منكدب عليكوم شهوتي فشي تسافيرة كبيرة خارج المغرب وملي ممنوع عليا ... مكرهتش نضرب شي دورة كبيرة على المغرب واش كاين شي متطوع(ة) يشد معايا الطريق !".

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أوقفت ملولي عن العمل لمدة شهرين، بسبب مخالفته التعليمات ونشره فيديوهات خاصة به وبتدخلاته الأمنية على حسابه بالفايسبوك.