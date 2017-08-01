عاجل: وفاة سفير المغرب بتركيا ﻿

توفي مساء ليلة الإثنين / الثلاثاء بالرباط، سفير المغرب بالجمهورية التركية، ''المنور عالم''، وذلك بحسب ما علم لدى أسرة الراحل.

شوف تيفي وكالات



توفي مساء ليلة الإثنين / الثلاثاء بالرباط، سفير المغرب بالجمهورية التركية، ''المنور عالم''، وذلك بحسب ما علم لدى أسرة الراحل.





ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء، كان الراحل، الذي ازداد سنة 1955 بالرباط، قد التحق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون سنة 1979، حيث تقلد عدة مسؤوليات.



كما تم تعيين ''المنورعالم'' سنة 2004، سفيرا للملك، ورئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، وممثلا للمغرب في الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي،



وفي 13 أكتوبر من سنة 2016 ، عينه الملك محمد السادس سفيرا للمغرب بالجمهورية التركية.