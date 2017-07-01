 نزار بركة...الفخر والإعتزاز يغمر الإستقلاليين بعد تسمية الملك فوج الضباط الجديد ''بامحمد بوستة'' ﻿
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نزار بركة...الفخر والإعتزاز يغمر الإستقلاليين بعد تسمية الملك فوج الضباط الجديد بامحمد بوستة | بوليتيك

نزار بركة...الفخر والإعتزاز يغمر الإستقلاليين بعد تسمية الملك فوج الضباط الجديد ''بامحمد بوستة''

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نزار بركة...الفخر والإعتزاز يغمر الإستقلاليين بعد تسمية الملك فوج الضباط الجديد ''بامحمد بوستة''

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 01:03 نزار بركة...الفخر والإعتزاز يغمر الإستقلاليين بعد تسمية الملك فوج الضباط الجديد بامحمد بوستة | بوليتيك
نزار بركة...الفخر والإعتزاز يغمر الإستقلاليين بعد تسمية الملك فوج الضباط الجديد ''بامحمد بوستة''
كشف القيادي بحزب الإستقلال ''نزار بركة'' أن إطلاق الملك محمد السادس للفوج الجديد للضباط باسم الراحل ''امحمد بوستة'' لحظة تكريم عميق مفعمة بالدلالات في حق المرحوم.

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كشف القيادي بحزب الإستقلال ''نزار بركة'' أن إطلاق الملك محمد السادس للفوج الجديد للضباط باسم الراحل ''امحمد بوستة'' لحظة تكريم عميق مفعمة بالدلالات في حق المرحوم.

وأوضح نزار بركة، من خلال تدوينة بصفحته على الفايسبوك، بأن ''الفخر والاعتزاز يغمرهم كاستقلاليات واستقلاليين بالالتفاتة الملكية السامية التي خص بها الملك الأسرة الاستقلالية والوطنية، بإطلاق اسم المجاهد والوطني الغيور ''امحمد بوستة'' رحمه الله، على الفوج الجديد من خريجي المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية''.

وأضاف نزار بركة، ''بأنها لحظة تكريم عميقة مفعمة بالدلالات في حق المرحوم ''امحمد بوستة'' كواحد من رموز الحركة الوطنية والديمقراطية ببلادنا، الذين جعلوا التشبث بثوابت الأمة والدفاع عن المصلحة الوطنية، فوق كل اعتبار''.

وفي ذات السياق، سبق للملك محمد السادس، أن قام بزيارة الراحل ''امحمد بوستة'' بالمستشفى العسكري بالرباط، قبل وفاته، حيث جالس الملك حكيم حزب الإستقلال وأحد الزعماء التاريخيين للحزب، وسأله عن تطورات حالته الصحية ومستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها بالمستشفى العسكري بالرباط قبل رحيله رحمة الله عليه.

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