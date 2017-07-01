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هذا أكثر من مسخوط الوالدين.. شاب يقتل أمه بوحشية ويقطع رأسها ويقتلع عينيها + تفاصيل جد مروعة

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 00:31 هذا أكثر من مسخوط الوالدين.. شاب يقتل أمه بوحشية ويقطع رأسها ويقتلع عينيها + تفاصيل جد مروعة | دولي
هذا أكثر من مسخوط الوالدين.. شاب يقتل أمه بوحشية ويقطع رأسها ويقتلع عينيها + تفاصيل جد مروعة
هزت جريمة قتل كارثية دولة الأردن، بعدما أقدم شاب ذو 28 ربيعا، على قتل أمه وقطع رأسها واقتلاع عينيها، بكل وحشية، في جريمة غير مسبوقة .

شوف تيفي

هزت جريمة قتل كارثية دولة الأردن، بعدما أقدم شاب ذو 28 ربيعا، على قتل أمه وقطع رأسها واقتلاع عينيها، بكل وحشية، في جريمة غير مسبوقة .

ووجه القضاء الأردني تهمة القتل العمد للموقوف، حسب ما أفاد به مصدر قضائي أردني، في حين كشفت وكالة ''فرانس بريس'' أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أسند للابن القاتل، البالغ من العمر 28 سنة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ووقعت الجريمة أواخر الأسبوع الماضي، في منطقة طبربور شمال عمان، عندما هاجم الابن والدته بسكين المطبخ، وعندما حاولت الهرب أسقطها أرضا، وطعنها عدة طعنات، ثم قام بجز عنقها بفصله عن جسدها، ومن ثمة قلع عينيها بيديه.

وأضاف المصدر نفسه أن القاتل وهو من ذوي السوابق في قضايا المخدرات، والمشاجرات ادعى خلال استجوابه أن والدته عدوته، وهي من أفسدت حياته، ولهذا خطط لقتلها منذ الأربعاء الماضي، إلا أن وجود والده في المنزل أدى إلى إرجاء تنفيذ مخططه إلى موعد لاحق، ليقوم بالإجهاز عليها أواخر الأسبوع الماضي.

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قتل الأردن جريمة قضاء

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