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تزامنا والخطاب الملكي... وزيران وكتاب عامون وعدد من كبار المسؤولين في اللائحة السوداء

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 22:50 تزامنا والخطاب الملكي... وزيران وكتاب عامون وعدد من كبار المسؤولين في اللائحة السوداء | بوليتيك
تزامنا والخطاب الملكي... وزيران وكتاب عامون وعدد من كبار المسؤولين في اللائحة السوداء
خلص التحقيق الذي أشرفت عليه المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، حول أسباب تعثر مشاريع المخطط التنموي ''الحسيمة -منارة المتوسط''، إلى وضع 30 مسؤولا في اللائحة السوداء، ضمنهم وزيران وكتاب

شوف تيفي

خلص التحقيق الذي أشرفت عليه المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، حول أسباب تعثر مشاريع المخطط التنموي "الحسيمة -منارة المتوسط"، إلى وضع 30 مسؤولا في اللائحة السوداء، ضمنهم وزيران وكتاب عامون ووال وعمال ومهندسون وتقنيون ومهندسون تنفيذيون.

وكشف يومية "الصباح" في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء أن جلسات الأبحاث والتدقيق والوثائق والمشاريع ومواعد إطلاق طلبات العروض والصفقات العمومية واختيار الشركات وإنجاز الدراسات الأولية وبداية الأشغال، خلصت إلى وجود تقصير كبير ولامبالاة من قبل عدد من المسؤولين المكلفين بهذا المشروع الضخم الذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس في أكتوبر 2015، والمفروض استكماله خلال أربع سنوات بغلاف مالي استثماري قيمته 650 مليار سنتيم.

وأضافت يومية "الصباح" أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 15 في المائة، إلى حدود مارس وأبريل الماضيين، مما يعني تأخرا بحوالي 18 شهرا عن الموعد المحدد في عقد الإنجاز (4 سنوات).

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