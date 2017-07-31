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بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 21:42 بالصور.. سخرية فايسبوكية من طوبيسات كازاوية شوفوا كيفاش دايرين | مجتمع
بالصور.. سخرية فايسبوكية من ''طوبيسات'' كازاوية شوفوا كيفاش دايرين
''قانونيا هاد طوبيس خصو يكون فلافيراي''، بهذه العبارة عبر مجموعة من الفايسبوكيين عن غضبهم، اتجاه الوضعية المهترئة التي وصلت إليها مجموعة من وسائل النقل بمدينة الدارالبيضاء ، خصوصا بعض الحافلات التي

شوف تيفي

"قانونيا هاد طوبيس خصو يكون فلافيراي"، بهذه العبارة عبر مجموعة من الفايسبوكيين عن غضبهم، اتجاه الوضعية المهترئة التي وصلت إليها مجموعة من وسائل النقل بمدينة الدارالبيضاء ، خصوصا بعض الحافلات التي تنتمي للشركات الخاصة.

واشتكى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الحافلات التي تفتقد لشروط السلامة، خصوصا أن مستعمليها من الرجال والنساء والأطفال وهو ما يشكل خطرا على حياة هؤلاء، لدى استعمالهم هذه الوسيلة.

جدير بالذكر أن بعض الحافلات العمومية أصبحت عرضة لاشتعال النيران فيها، حيث احترقت منذ بداية السنة الجارية عدد منها، في مختلف المناطق خصوصا في الدار البيضاء والرباط.

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فايسبوك سخرية لافيراي حافلة

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