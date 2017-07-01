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خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 20:51 خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة
أدانت محكمة جنايات العاصمة بالجزائر شابا يبلغ 20 سنة من العمر، بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

شوف تيفي:

أدانت محكمة جنايات العاصمة بالجزائر شابا يبلغ 20 سنة من العمر، بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا  بعد متابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وارتكب الجاني جريمة قتل مروعة في حق أخته غير الشقيقة في غياب والدتهما عن المنزل، وذلك بعد شكوكه حول تصرفاتها وأخلاقها.

وكشفت مصادر جزائرية أن الرأي العام الجزائري تابع  فصول هذه الحادثة الخطيرة، حيث جرت أطوارها بأحد أحياء باب الزوار شرق العاصمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم قد اعترف خلال الجلسة بقتله أخته وأنه حذرها قبل ذلك من تصرفاتها التي جلبت العار له ولعائلته، حيث استيقظ في حدود الثالثة صباحا من ذات الليلة التي عرفت الحادثة، وسمع أخته تتحدث عبر الهاتف بصوت مكبر مع رجل غريب بعبارات خادشة، وهناك اشتعل فتيل غضبه بعدما ظن أنه برفقتها في الغرفة، ودون وعي توجه إلى المطبخ واستل سكينا، وتقدم نحوها ووجه إليها طعنة في البطن أخرجت أمعاءها، على حد تعبيره.

وبقيت الضحية خلال ذلك تنزف بشدة مدة ثلاث ساعات إلى غاية الصباح، حين تم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة بعد إجراء عملية جراحية فاشلة، حيث اتصل بوالدته وأخبرها بأن أخته انتحرت قبل أن يسلم هو نفسه إلى الأمن.

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الجزائر قتل جريمة مروعة

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