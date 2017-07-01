 صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة

صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو | حوادث و حقوق

صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو

قاضي التحقيق ينهي الإستماع لناصر الزفزافي حول أشرطة الفيديو وأدلة النيابة العامة | بوليتيك

قاضي التحقيق ينهي الإستماع ''لناصر الزفزافي'' حول أشرطة الفيديو وأدلة النيابة العامة

فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج | مجتمع

فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج

جد مؤثر وبالصور.. وفاة مروض أفاعي بلسعة أفعى بمارتيل + تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

جد مؤثر وبالصور.. وفاة مروض أفاعي بلسعة أفعى بمارتيل + تفاصيل مروعة

بشرى للمغاربة .. شاهد بالفيديو الرياضية تنتقل للبث العالي (HD) | بووز

بشرى للمغاربة .. شاهد بالفيديو الرياضية تنتقل للبث العالي (HD)

‫شاهد الأمير مولاي الحسن بالزي العسكري في كلمة الملك محمد السادس في حفل أداء القسم بتطوان | بووز

‫شاهد الأمير مولاي الحسن بالزي العسكري في كلمة الملك محمد السادس في حفل أداء القسم بتطوان

شابة حصلوها كتروج الهِرويين بأصيلة خلال الموسم الصيفي..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

شابة حصلوها كتروج الهِرويين بأصيلة خلال الموسم الصيفي..وها شنو وقع ليها

بالفيديو..الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 20:48 صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو | حوادث و حقوق
صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو
كما سبق وأكدت ''شوف تيفي'' فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاغتصاب وهتك

"شوف تيفي"+"و م ع"

كما سبق وأكدت "شوف تيفي" فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاغتصاب وهتك العرض، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المقرون بالسرقة والاغتصاب.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد أسفرت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها الشرطة القضائية في موضوع بلاغ اختفاء مشكوك فيه لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة، وتعمل بائعة متجولة، عن توقيف المشتبه فيه بعدما ثبتت حيازته لمنقولات شخصية في ملك الضحية.

وأضاف البلاغ أن البحث المنجز مع المعني بالأمر مكن من تحديد مكان إخفاء جثة الهالكة بمنطقة غابوية بالقرب من دوار "البراهمة" بضواحي المحمدية، والتي تم العثور عليها في حالة تحلل، وتحمل علامات وآثار ترجح تعرضها لاعتداء جنسي قبل واقعة إزهاق الروح، والتي يحتمل أنها نفذت عن طريق الخنق.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات بتنسيق مع الشرطة القضائية بالمحمدية ومصالح الدرك الملكي، لتحديد ما إذا كانت هناك قضايا مماثلة تحمل نفس الأسلوب الإجرامي.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحمدية طريق الخنق الحراسة النظرية النيابة العامة المختصة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة

جد مؤثر وبالصور.. وفاة مروض أفاعي بلسعة أفعى بمارتيل + تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

جد مؤثر وبالصور.. وفاة مروض أفاعي بلسعة أفعى بمارتيل + تفاصيل مروعة

شابة حصلوها كتروج الهِرويين بأصيلة خلال الموسم الصيفي..وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

شابة حصلوها كتروج الهِرويين بأصيلة خلال الموسم الصيفي..وها شنو وقع ليها

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة: فتاة عراوها وشبعو فيها عصا وهي كتبكي ..والمغاربة كاعين بزاف | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم..شوفو الحكرة: فتاة عراوها وشبعو فيها عصا وهي كتبكي ..والمغاربة كاعين بزاف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: حاخام يهودي- مغربي في رسالة مؤثرة للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش | بــووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو: حاخام يهودي- مغربي في رسالة مؤثرة للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش

من قلب مارتيل..دنيا باطما في أول حفل بعد ولادة غزل شوفو اللوك الجديد | بــووز

من قلب مارتيل..دنيا باطما في أول حفل بعد ولادة ''غزل'' شوفو اللوك الجديد

نسولو الناس.. إيلا تلاقيتو بالملك محمد السادس ..شنو تقولو ليه؟ أجوبة غير متوقعة | نسولو الناس

نسولو الناس.. إيلا تلاقيتو بالملك محمد السادس ..شنو تقولو ليه؟ أجوبة غير متوقعة

بالفيديو: جمهور دنيا باطما محيح فالشمال..شوفو الشطيح | بــووز

بالفيديو: جمهور دنيا باطما محيح فالشمال..شوفو الشطيح

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

خطير.. بسبب مكالمة هاتفية شاب يقتل أخته خوفا من العار+ تفاصيل مروعة

صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو | حوادث و حقوق

صادم وجد خطير.. معطيات جديدة في جريمة قتل سيدة واغتصابها داخل مقبرة ضواحي المحمدية+فيديو

قاضي التحقيق ينهي الإستماع لناصر الزفزافي حول أشرطة الفيديو وأدلة النيابة العامة | بوليتيك

قاضي التحقيق ينهي الإستماع ''لناصر الزفزافي'' حول أشرطة الفيديو وأدلة النيابة العامة

فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج | مجتمع

فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج

﻿ ﻿
أمس 14:40 GMT

عاجل وعكس التوقعات..هذا هو موعد إلقاء الملك محمد السادس لخطاب عيد العرش المجيد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.