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فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 20:37 فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج | مجتمع
فضيحة وبالصور..متحولة جنسيا عربية تنشر صورتها عندما كانت رجلا وتدعو إلى ممارسة الجنس قبل الزواج
نشرت متحولة جنسية تدعى ''كارلا مسعود'' تحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، صورة لها، كشفت من خلالها أنها كانت رجلا قبل أن تقرر التحول جنسيا من خلال السفر في ألمانيا وإجراء عملية التحول.

"شوف تيفي"

نشرت متحولة جنسية تدعى "كارلا مسعود" تحمل الجنسيتين المصرية والألمانية، صورة لها، كشفت من خلالها أنها كانت رجلا قبل أن تقرر التحول جنسيا من خلال السفر في ألمانيا وإجراء عملية التحول.

وأوضحت "كارلا" ، أنها تعذبت كثيرا بمجتمعها بمصر ولهذا قررت السفر إلى ألمانيا والتحول، قائلة " عندي الجرأة إني أنشر صورة زي دي وأقول أيوة دي أنا ودي حياتي اللي عمري ما خجلت منها في وقت الناس كانت و مازلت شايفاها عار و خزي ايوة دي أنا اللي عشت طول 18 سنة من عمري محبوسة في جسد مش بتاعي عشت بتعذب و أتألم وسط انتقادات و عاهات و تقاليد أهدرت دمي و كفرتني وسط ناس كانت بتلذذ وهي بتشوفني بموت في اليوم الف مرة لأني في وجه نظرهم عار مستحقش الحياة".

ونشرت كارلا صورة جمعتها بشاب ألماني، أشارت من خلالها إلى أنه زوجها الذي ارتبطت به بعد سنة كاملة من العلاقة الجنسية التي جمعتهما معا، دايعة جميا من يرغب بالزواج إلى الارتباط بشريكظه لمدة سنة واحدة تحت سقف واحد قبل اتخاذ هذه الخطورة، وهو ما جعل العديد من النشطاء يوجهون لها انتقاذات لاذعة.

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