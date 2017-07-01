شابة حصلوها كتروج الهِرويين بأصيلة خلال الموسم الصيفي..وها شنو وقع ليها ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة أمس الأحد، من إلقاء القبض على المدعوة ''حسنا'' 24 سنة، من ذوي السوابق العدلية.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة أمس الأحد، من إلقاء القبض على المدعوة "حسنا" 24 سنة، من ذوي السوابق العدلية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الفتاة، غادرت السجن خلال شهر رمضان من أجل الاتجار في المخدرات، لكن وخلال بداية الموسم الصيفي استأنفت نشاطها الإجرامي من جديد، فتم إخضاعها للمراقبة الأمنية، ليتم ضبطها بموقف للحافلات وهي بصدد إدخال 30 جرعة من مخدر الهيروين معدة للترويج إلى مدينة أصيلة .

وأكد المصدر ذاته أن المعنية بالأمر تم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث الذي يجري بإشراف مباشر من النيابة العامة بابتدائية أصيلة.