فيديو جد صادم..شوفو الحكرة: فتاة عراوها وشبعو فيها عصا وهي كتبكي ..والمغاربة كاعين بزاف ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، هز المغاربة النشطاء، يوثق للحظة قيام أشخاص بإزالة ملابس فتاة قبل الاعتداء عليها بطريقة بشعة، رافضين الانصات لاستغاثتها وهي

''شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، هز المغاربة النشطاء، يوثق للحظة قيام أشخاص بإزالة ملابس فتاة قبل الاعتداء عليها بطريقة بشعة، رافضين الانصات لاستغاثتها وهي تذرف الدموع.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع الفيديو الصادم، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك الفوري، والكشف عن هوية الضحية والأشخاص المتورطين في الاعتداء عليها.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى الانحلال الأخلاقي الذي أصبح يعيشه المجتمع، موضحين أن الصفحات الفايسبوكية، عرفت في الآونة الأخيرة انتشار فيديوهات مشابهة تهز النفوس وتدمي القلوب.