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بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 17:20 عاجل و بالصور..هذه هي السيدة اللي ضحك عليها فاعل خير وقاليها نشري ليك الحولي و اغتاصبها و قتلها فغابة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..هذه هي السيدة اللي ضحك عليها فاعل خير وقاليها نشري ليك الحولي و اغتاصبها و قتلها فغابة بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة السيدة أمينة الخضراوي البالغة من العمر 43 سنة و التي عثر على جثتها يومه الإثنين بغابة بدوار البراهمة بالمحمدية وتحمل علامات وآثار ترجح تعرضها لاعتداء جنسي قبل واقعة إزهاق

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصورة السيدة أمينة الخضراوي البالغة من العمر 43 سنة و التي عثر على جثتها يومه الإثنين بغابة بدوار البراهمة بالمحمدية وتحمل علامات وآثار ترجح تعرضها لاعتداء جنسي قبل واقعة إزهاق الروح، والتي يحتمل أنها نفذت عن طريق الخنق.

وكما سبق وأكدت "شوف تيفي" فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد، التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاغتصاب وهتك العرض، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المقرون بالسرقة والاغتصاب.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد أسفرت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها الشرطة القضائية في موضوع بلاغ اختفاء مشكوك فيه لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة، وتعمل بائعة متجولة، عن توقيف المشتبه فيه بعدما ثبتت حيازته لمنقولات شخصية في ملك الضحية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات بتنسيق مع الشرطة القضائية بالمحمدية ومصالح الدرك الملكي، لتحديد ما إذا كانت هناك قضايا مماثلة تحمل نفس الأسلوب الإجرامي.

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