فيديو جد صادم.. تحرش جنسي جماعي بفتاة بمدينة طنجة بسبب ملابسها+تفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، بمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض فتاة للتحرش الجنسي من طرف العشرات من الأشخاص بكورنيش شاطئ مدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الاثنين، بمقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعرض فتاة للتحرش الجنسي من طرف العشرات من الأشخاص بكورنيش شاطئ مدينة طنجة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول الواقعة، جرت ليلة أمس الأحد، بشارع محمد الخامس على كورنيش مدينة طنجة، حيث أقدم مراهقون على مطاردة فتاة بسبب ملابسها، حيث تم التحرش بها ولمسها في مناطق حساسة من جسدها.

وأوضح ناشروا الفيديو أيضا أن غياب الأمن عن كورنيش طنجة، جعل العديد من المراهقين خلال فترة الصيف، يقومون بتصرفات غير أخلاقية تستهدف الفتيات.