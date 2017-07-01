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الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 16:14 الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية | بوليتيك
الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية
ترأس الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الاثنين بساحة المشور بالقصر


وكالات
ومع

ترأس الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الاثنين بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، حفل أداء القسم من طرف 1733 ضابطا متخرجا من مختلف المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا الضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، من بينهم 259 امرأة ضابطة، حيث تفضل الملك، وأطلق على هذا الفوج اسم المرحوم "امحمد بوستة".

وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، ألقى الملك كلمة بالمناسبة، عبر فيها عن تقديره الكبير "لقواتنا المسلحة الملكية ، لما تتميز به من انضباط والتزام ، وما تقدمه من تضحيات جسيمة ، في القيام بمهامها ، العسكرية والاجتماعية والإنسانية ، داخل الو طن وخار جه".

كما أكد الملك عن إعتزازه "لكل مكونات قواتنا المسلحة ، من تكو ين حديث ، وتأهيل مستمر ، لتمكينها من النهوض بواجبها في الدفاع عن وحدة الوطن ، والحفا ظ على أمنه واستقراره"، حيث قرر الملك " إطلاق اسم الو طني الغيور ، المرحوم "امحمد بوستة " على فوج هذه السنة، تقديرا له كمناضل سياسي حكيم ، ورجل دولة كبير ، مشهود له بالالتزام الصادق ، بخدمة قضايا الوطن ، والدفاع عن مصالحه العليا .


وبعد أداء القسم بين يدي الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استعرض الملك، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، مختلف وحدات الفوج الجديد.

ويتألف الفوج الذي أدى القسم من 569 ضابطا تخرجوا من المدارس العسكرية العليا، كالأكاديمية الملكية العسكرية، والمدرسة الملكية الجوية والمدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية ومركز التكوين في الخدمات الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، حيث توجد 59 إمرأة ضابطة، بين الخريجين.

وينضاف إلى هذه الفئات من الخريجين ضباط الاحتياط خريجو المدارس العليا شبه العسكرية، والبالغ عددهم 944 (من بينهم 186 امرأة ضابطة)، والذين تخرجوا من المدارس التالية وهي، المدرسة المحمدية للمهندسين، والمعهد الملكي للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، والمعهد الملكي للشرطة، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، ومركز التكوين الجمركي.

وينضاف إلى ذلك 220 من ضباط السلك الخاص والضباط الذين ترقوا في رتبهم ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، من بينهم 15 نساء ضابطات، تابعين للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة.

إثر ذلك، تفضل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بترقية عدد من الضباط السامين إلى رتبة جنرال وكولونيل ماجور، كما تفضل وأعطى موافقته السامية على جدول ترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم سنة 2017.

وتندرج هذه الترقيات التي تتم كل سنة بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، في إطار الترقية العادية لأفراد القوات المسلحة الملكية بكافة مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي.

وتعكس هذه الإلتفاتة المولوية الرعاية السامية والعناية الخاصة والموصولة التي يوليها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد هذه القوات، حيث يحرص الملك على توفير كافة ظروف العيش الكريم لهم، سواء المادية منها أو المعنوية.

وكان الملك قد استقبل يوم 29 يوليوز بتطوان الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ورئيس اللجنة المكلفة بترقية أفراد القوات المسلحة الملكية، والذي رفع إلى النظر المولوي خلاصات ونتائج الأشغال الخاصة بترقية أفراد القوات المسلحة الملكية.

وخلال هذا الاستقبال، عبر رئيس اللجنة المكلفة بالترقيات للملك، عن تقديره العميق وفخره الكبير للرعاية والتوجهيات والتعلميات الملكية السامية، التي تلهم وتوجه عمل اللجنة، خلال كافة المراحل.

وحظيت خلاصات اللجنة وجدول الترقيات بموافقة الملك، الذي "أعطى تعليماته السامية بإبلاغ تهاني الملك إلى الذين تمت ترقيتهم، وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة، وفاء منهم للشعار الخالد: الله الوطن الملك"

حضر حفل أداء القسم، على الخصوص، رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون بالسفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

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