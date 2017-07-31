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عاجل: وبالصورة...أمن طنجة يحجز أزيد من 100 كيلوغرام من الحشيش بخزان شاحنة متوجهة لهولندا

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 15:33 عاجل: وبالصورة...أمن طنجة يحجز أزيد من 100 كيلوغرام من الحشيش بخزان شاحنة متوجهة لهولندا | حوادث و حقوق
عاجل: وبالصورة...أمن طنجة يحجز أزيد من 100 كيلوغرام من الحشيش بخزان شاحنة متوجهة لهولندا
كشف مصدر خاص، ''لشوف تيفي'' بأنه تم صبيحة اليوم الإثنين حجز أزيد من 200 كيلوغرام الشيرا ملفوفة بالبلاستيك داخل خزان شاحنة فارغة قادمة من أحد مدن الشمال متوجهة لهولندا.

شوف تيفي


كشف مصدر خاص، "لشوف تيفي" بأنه تم صبيحة اليوم الإثنين حجز أزيد من 200 كيلوغرام الشيرا ملفوفة بالبلاستيك داخل خزان شاحنة فارغة قادمة من أحد مدن الشمال متوجهة لهولندا.

وحسب ذات المصدر، فقد تم صبيحة اليوم الإثنين بميناء طنجة المتوسط ايقاف شخصين كانا على متن حافلة للنقل الدولي فارغة متوجهة لهولندا عبر ميناء الجزيرة الخضراء و بحوزتهم 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا ملفوفة في البلاستيك على شكل صفائح كانت مدسوسة بخزان وقود الشاحنة لكن فرقة المراقبة بواسطة الكلاب المدربة وجهاز السكانير و بتنسيق مع إدارة الجمارك مكنت من إفشال خطتهم .

وإستنادا لذات المصدر، سيتم إحالة الموقوفين على المصلحة الولائيةً للشرطة القضائية قصد تعميق البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، لمعرفة ملابسات الشاحنة ومصدر "المخدرات" المحجوزة والوجهة التي تقصدها.

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