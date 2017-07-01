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الملك يطلق إسم الراحل ''محمد بوستة''على فوج الضباط المتخرجين لهذه السنة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 15:17 الملك يطلق إسم الراحل محمد بوستةعلى فوج الضباط المتخرجين لهذه السنة | بوليتيك
الملك يطلق إسم الراحل ''محمد بوستة''على فوج الضباط المتخرجين لهذه السنة
ترأس الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الإثنين مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، حفل أداء القسم لأزيد من 1733 ضابطا من المعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.


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ترأس الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الإثنين مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، حفل أداء القسم لأزيد من 1733 ضابطا من المعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وجرى حفل أداء القسم بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان ، حيث أطلق الملك محمد السادس إسم الراحل والقيادي التاريخي لحزب الإستقلال ''محمد بوستة'' على الفوج الجديد الذي أدى القسم أمام الملك محمد السادس.

وتخرج فوج ''امحمد بوستة'' الذي يبلغ عدده 1733 ضابطا بينهم أكثر من 233 ضابطة ''إمرأة'' من المعاهد والمدارس العسكرية وشبه العسكرية، وكذا المدرسة المحمدية للمهندسين.


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