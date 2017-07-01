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فيديو صادم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..إعدام قاتل ومغتصب طفلة بطريقة وحشية وسط ميدان عام

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 14:38 فيديو صادم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..إعدام قاتل ومغتصب طفلة بطريقة وحشية وسط ميدان عام | حوادث و حقوق
فيديو صادم وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..إعدام قاتل ومغتصب طفلة بطريقة وحشية وسط ميدان عام
قامت السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن ،يومه الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بطريقة وحشية، بمغتصب وقاتل طفلة ''رنا المطري''، وسط جموع غفيرة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع

"شوف تيفي"


قامت السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن ،يومه الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بطريقة وحشية، بمغتصب وقاتل طفلة "رنا المطري"، وسط جموع غفيرة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "إرم نيوز".

وأوضح الموقع أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، تداولوا ”فيديو” يظهر لحظة تنفيذ الإعدام بطريقة غريبة وسط هتافات الحضور.

وأشار ذات المصدر أن جريمة اغتصاب وقتل رنا، وهي لم تتجاوز الـ3 من عمرها خلال عيد الفطر الماضي، كانت قد أحدثت صدمة في اليمن وتحولت إلى قضية رأي عام، خاصة بعد اعتراف المجرم بارتكابها.

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المغرب شوف تيفي اليمن الطفلة الحوثي

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