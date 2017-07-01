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بعد رفض ''الأنتربول''.. البوليساريو تحيل ملف الشباب المغربي 19 المختطفين على ''الأفريبول''

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 14:26 بعد رفض الأنتربول.. البوليساريو تحيل ملف الشباب المغربي 19 المختطفين على الأفريبول | بوليتيك
بعد رفض ''الأنتربول''.. البوليساريو تحيل ملف الشباب المغربي 19 المختطفين على ''الأفريبول''
كشف موقع إعلامي تابع للجبهة الإنفصالية البوليساريو، عزم قيادة الجبهة إحالة ملف 19 شابا مغربيا تم توقيفهم على الحدود بتهمة ''التهريب''، على منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية المعروفة إختصارا

شوف تيفي

 

كشف موقع إعلامي تابع للجبهة الإنفصالية البوليساريو، عزم قيادة الجبهة إحالة ملف 19 شابا مغربيا تم توقيفهم على الحدود بتهمة ''التهريب''، على منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية المعروفة إختصارا ''بالأفريبول''.

ويأتي قرار البوليساريو التوجة لمنظمة الشرطة الإفريقية بعد رفض طلبها بتدخل قوات المينورسو والشرطة الدولية الأنتربول، حيث ستحاول البوليساريو في سعيها الدائم إحراج المغرب دوليا وقاريا، إستغلال دعم الجزائر وجنوب إفريقيا لإثارة موضوع المعتقلين المغاربة 19 لدى أجهزة الإتحاد الإفريقي.

وفي تحد لجميع المواثيق والأعراف الدولية، قامت الجبهة الإنفصالية، بنشر البطائق التعريفية للمختطفين لدى الميليشيات المسلحة للبوليساريو، تزامنا وتصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ''بأن عدم التوفر على معطيات موثوقة و ذات صدق، كانت وراء عدم تداول الحكومة لموضوع اعتقال جبهة البوليساريو ل19 مغربيا بتهمة التهريب''.


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