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مثير وبالصورة..كيم كاردشيان تدشن مشروعا بالمغرب؟؟

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 13:46 مثير وبالصورة..كيم كاردشيان تدشن مشروعا بالمغرب؟؟ | مجتمع
مثير وبالصورة..كيم كاردشيان تدشن مشروعا بالمغرب؟؟
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهرت خلالها فتاة تم تشبيها بنجمة برامج الواقع ''كيم كاردشيان'' وهي تدشن إحدى المشاريع بمدينة مغربية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهرت خلالها فتاة تم تشبيها بنجمة برامج الواقع "كيم كاردشيان" وهي تدشن إحدى المشاريع بمدينة مغربية.

وأشارت التعليقات الأولى إلى أن الفتاة الظاهرة بالصورة، قامت بتدشين هذا المشروع بمناسبة عيد العرش، إلا أن حقيقة الصورة حسب ما تم الكشف عنه تشير إلى تدشينها لمشروع مؤسسة تعليمية خاصة قبل أيام بمدينة مكناس وذلك بحضور بعض الشخصيات التابعة للسلطة المحلية.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على وجود شبه كبير يجمع بين الفتاة الظاهرة بالصورة والنجمة الأمريكية كيم كاردشيان، معبرين عن إعجابهم الكبير بجمالها.

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