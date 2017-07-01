 رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على ''شوف تيفي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مغربي كلا سراق الزيت من أجل 30 درهم | بووز

مغربي ''كلا سراق الزيت ''من أجل 30 درهم

رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على شوف تيفي | بوليتيك

رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على ''شوف تيفي''

المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي لمصطفى الخلفي ضد البامي ولد زروال | بوليتيك

المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي ''لمصطفى الخلفي'' ضد البامي ''ولد زروال''

شوفو شنو وقع بين شاب وفتاتين في الشارع العام بإحدى الدول العربية (فيديو) | بووز

شوفو شنو وقع بين شاب وفتاتين في الشارع العام بإحدى الدول العربية (فيديو)

لقطة رائعة قمة الأخلاق لكافاني مع مغاربة في ملعب طنجة | بووز

لقطة رائعة قمة الأخلاق لكافاني مع مغاربة في ملعب طنجة

عاجل..وفاة فنان عربي بهذه الدولة | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة فنان عربي بهذه الدولة

عاجل وبالصورة..بعد اعتقاله بسبب الكوكايين في تونس: فنان مغربي يعوض الطالياني بمهرجان الأنوار بالرباط | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..بعد اعتقاله بسبب الكوكايين في تونس: فنان مغربي يعوض الطالياني بمهرجان الأنوار

النصيحة الثمينة التي قدمها الحسن الثاني للمغاربة (فيديو) | بووز

النصيحة الثمينة التي قدمها الحسن الثاني للمغاربة (فيديو)

بعد الخطاب الملكي..مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار أول الرؤوس المطلوبة | بوليتيك

بعد الخطاب الملكي..مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار أول'' الرؤوس المطلوبة''

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على ''شوف تيفي''

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 13:17 رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على شوف تيفي | بوليتيك
رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على ''شوف تيفي''
لا زالت ''شوف تيفي'' تواصل تحقيق أرقام قياسية، ذاك ما ترجمه خطاب عيد العرش الأخير حيث تابع أزيد من 8 ملايين مشاهد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر

شوف تيفي:

 

لا زالت "شوف تيفي" تواصل تحقيق أرقام قياسية، ذاك ما ترجمه خطاب عيد العرش الأخير حيث تابع أزيد من 8 ملايين مشاهد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لاعتلائه العرش على قناة "شوف تيفي" ، وفق إحصائيات "فايسبوك-إنسايت" ، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و فضل أغلب المشاهدين المغاربة متابعة الخطاب الملكي على "قناة شوف تيفي" حيث شاهد خطاب الملك في القناة حوالي 8 ملايين600 ألف متابع.

وتؤشر هذه الأرقام على تفوق واضح لقناة الشعب "شوف تيفي" ،حيث نقلت الخطاب الملكي بتقنية المباشر عبر الفايسبوك كما واكبت الخطاب بتقارير إخبارية و حوارات مع سياسيين و فاعلين مغاربة.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك خطاب عيد العرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي لمصطفى الخلفي ضد البامي ولد زروال | بوليتيك

المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي ''لمصطفى الخلفي'' ضد البامي ''ولد زروال''

بعد الخطاب الملكي..مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار أول الرؤوس المطلوبة | بوليتيك

بعد الخطاب الملكي..مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار أول'' الرؤوس المطلوبة''

لجنة حكومية لإغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية المخالفة للقانون | بوليتيك

لجنة حكومية لإغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية ''المخالفة للقانون''

محامو حميد المهداوي يزورونه بسجن عكاشة للتخابر معه | بوليتيك

محامو '' حميد المهداوي'' يزورونه بسجن عكاشة ''للتخابر'' معه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | الفنان عبدو الرباع وأبناء الجالية المغربية بسويسرا يغنون للملك محمد السادس في عيد العرش | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو | الفنان عبدو الرباع وأبناء الجالية المغربية بسويسرا يغنون للملك محمد السادس في عيد العرش

أخت دنيا باطما في تصريح حصري لشوف تيفي:هاعلاش دخلت لميدان الغناء و مخديتش بلاصت حلا الترك | خارج البلاطو

أخت دنيا باطما في تصريح حصري لشوف تيفي:هاعلاش دخلت لميدان الغناء و مخديتش بلاصت حلا الترك

بالفيديو.. في أول خروج إعلامي بعد الولادة :باطما تكشف حصريا لشوف تيفي سر إخفاء وجه ابنتها لي خدات سميتها من مسلسل تركي | خارج البلاطو

بالفيديو.. في أول خروج إعلامي بعد الولادة :باطما تكشف حصريا لشوف تيفي سر إخفاء وجه ابنتها لي خدات سميتها من مسلسل تركي

احتفالات عيدالعرش .. الشهب الاصطناعية تضيء ليالي طنجة | قنوات أخرى

احتفالات عيدالعرش .. الشهب الاصطناعية تضيء ليالي طنجة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مغربي كلا سراق الزيت من أجل 30 درهم | بووز
منذ 4 دقائق

مغربي ''كلا سراق الزيت ''من أجل 30 درهم

رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على شوف تيفي | بوليتيك

رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على ''شوف تيفي''

المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي لمصطفى الخلفي ضد البامي ولد زروال | بوليتيك

المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي ''لمصطفى الخلفي'' ضد البامي ''ولد زروال''

شوفو شنو وقع بين شاب وفتاتين في الشارع العام بإحدى الدول العربية (فيديو) | بووز

شوفو شنو وقع بين شاب وفتاتين في الشارع العام بإحدى الدول العربية (فيديو)

﻿ ﻿
أمس 14:40 GMT

عاجل وعكس التوقعات..هذا هو موعد إلقاء الملك محمد السادس لخطاب عيد العرش المجيد

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.