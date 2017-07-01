رقم قياسي جديد: أزيد من 8 ملايين تابعوا خطاب عيد العرش على ''شوف تيفي'' ﻿

لا زالت ''شوف تيفي'' تواصل تحقيق أرقام قياسية، ذاك ما ترجمه خطاب عيد العرش الأخير حيث تابع أزيد من 8 ملايين مشاهد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر

شوف تيفي:

لا زالت "شوف تيفي" تواصل تحقيق أرقام قياسية، ذاك ما ترجمه خطاب عيد العرش الأخير حيث تابع أزيد من 8 ملايين مشاهد الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم السبت الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لاعتلائه العرش على قناة "شوف تيفي" ، وفق إحصائيات "فايسبوك-إنسايت" ، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و فضل أغلب المشاهدين المغاربة متابعة الخطاب الملكي على "قناة شوف تيفي" حيث شاهد خطاب الملك في القناة حوالي 8 ملايين600 ألف متابع.

وتؤشر هذه الأرقام على تفوق واضح لقناة الشعب "شوف تيفي" ،حيث نقلت الخطاب الملكي بتقنية المباشر عبر الفايسبوك كما واكبت الخطاب بتقارير إخبارية و حوارات مع سياسيين و فاعلين مغاربة.