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المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي ''لمصطفى الخلفي'' ضد البامي ''ولد زروال''

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 13:10 المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي لمصطفى الخلفي ضد البامي ولد زروال | بوليتيك
المحكمة الدستورية ترفض الطعن الإنتخابي ''لمصطفى الخلفي'' ضد البامي ''ولد زروال''
قضت المحكمة الدستورية برفض طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة ''مصطفى الخلفي'' الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم سيدي بنور وأعلن على إثره انتخاب

شوف تيفي

 

قضت المحكمة الدستورية  برفض طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم سيدي بنور وأعلن على إثره انتخاب "بوشعيب عمار" المعروف إعلاميا بولد زروال.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكان مصطفى الخلفي قد قدم  "طعنا" بصفته مترشحا فائزا، بالإنتخابات التشريعية الأخيرة بإقليم سيدي بنور،  طالبا فيه إلغاء انتخاب "بوشعيب عمار" و"عبد الغني مخداد" في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب بوشعيب عمار ومصطفى الخلفي وعبد القادر قنديل وعبد الغني مخداد أعضاء بمجلس النواب.

 

 

 

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