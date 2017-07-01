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بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 12:52 عاجل..وفاة فنان عربي بهذه الدولة | ثقافة و فنون
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كشفت وسائل إعلام تونسية يومه الاثنين، أن وزارة الشؤون الثقافية التونسية، نعت الممثل سليم محفوظ، والذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 عاماً.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام تونسية يومه الاثنين، أن وزارة الشؤون الثقافية التونسية، نعت الممثل سليم محفوظ، والذي فارق الحياة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 عاماً.


وحسب موقع "الأخبار" التونسي فقد قالت الوزارة في بيان إن محفوظ يعتبر "من جيل المؤسسين في الحقل المسرحي، إذ ساهم في بعث أكثر من مؤسسة مسرحية في تونس العاصمة كما انضم الراحل لفرقة مدينة تونس ويعتبر من عناصرها المساهمة في إشعاعها".

وأوضحت أن محفوظ، ولد في 19 يناير 1942، واشتهر بتنوّع أدواره في المسرح والتلفزيون والسينما، ومن أبرز المشاريع المسرحية التي شارك فيها: "الحلاج"، و"ضربني وبكى"، و"العفاريت".

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