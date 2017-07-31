عاجل وبالصورة..بعد اعتقاله بسبب الكوكايين في تونس: فنان مغربي يعوض الطالياني بمهرجان الأنوار بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي موس ماهر، سيعوض الفنان الجزائري رضا الطلياني بمهرجان رباط الأنوار الدولي خلال سهرة يومه الاثنين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي موس ماهر، سيعوض الفنان الجزائري رضا الطلياني بمهرجان رباط الأنوار الدولي خلال سهرة يومه الاثنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تعويض الطالياني بموس ماهر، جاء بعد أنباء عن اعتقال الفنان الجزائري أمس الأحد بتونس وبحوزته كمية من الكوكايين.

وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بتونس، قد أكدت على حسابها الرسمي بالفايسبوك، أمس الأحد، اعتقال الفنان الجزائري رضا الطالياني من طرف فرقة أمن الملاهي التابعة لوحدات التدخل بالحمامات، وحجزت بحوزته مادة الكوكايين.