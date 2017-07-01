بعد الخطاب الملكي..مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار أول'' الرؤوس المطلوبة'' ﻿

كشف مصدر حكومي أن إعفاء عدد من مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار بات مسألة وقت فقطـ بعد الخطاب الملكي القوي بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث كشف الملك محمد السادس أنه ''باستثناء مكتب أو إثنين فقط من بين



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كشف مصدر حكومي أن إعفاء عدد من مدراء المكاتب الجهوية للإستثمار بات مسألة وقت فقطـ بعد الخطاب الملكي القوي بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث كشف الملك محمد السادس أنه ''باستثناء مكتب أو إثنين فقط من بين مجموع المكاتب الجهوية للإستثمار هي التي تقوم بدورها''.



وحسب ذات المصدر، فالقطاعات الوزارية الوصية على المكاتب الجهوية للإستثمار سيكون لزاما عليها التدخل، حيث ينتظر أن يتم التطرق للموضوع بشكل مباشر أثناء المجلس الحكومي المقبل في إنتظار تعيين مدراء جدد للمكاتب الجهوية الجديدة وسط حديث عن فتح تحقيق حول الموضوع.



وتشير آخر المعطيات وفق ذات المصدر، أن الإقالة والتحقيق سيطال كذلك مسؤولين كبار في الدولة بينهم رؤساء قطاعات حكومية على خلفية التحقيق الذي تباشره لجنة تفتيشية مشتركة بين وزارة الداخلية والمالية حول تعثر مشاريع ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط''.





