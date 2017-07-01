لجنة حكومية لإغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية ''المخالفة للقانون'' ﻿

يرتقب اليوم الإثنين، أن تعقد اللجنة التي أسست برئاسة الحكومة وتضم خمس قطاعات وزارية، أول إجتماع لها لدراسة تطبيق وتنزيل ''قانون الصحافة والنشر الجديد'' الذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداءا من 15 من غشت

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يرتقب اليوم الإثنين، أن تعقد اللجنة التي أسست برئاسة الحكومة وتضم خمس قطاعات وزارية، أول إجتماع لها لدراسة تطبيق وتنزيل ''قانون الصحافة والنشر الجديد'' الذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداءا من 15 من غشت المقبل.



وحسب مصادر مقربة، فاللجنة ''البين وزارية'' التي تشرف عليها رئاسة الحكومة تضم في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الإتصال والثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الإقتصاد والمالية.



وينص القانون الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية مطلع شهر غشت من سنة 2016، حيث ينص على عقوبات مالية ضد الجرائد والمواقع المخالفة لبنود القانون الجديد، حيث ينتظر أن يتم حجب المئات من المواقع الوطنية والجهوية التي لاتتوفر فيها الشروط.





