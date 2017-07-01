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يا ربي السلامة.. اختطاف واغتصاب أرملة من طرف ذئب بشري بمقبرة بالمحمدية وعدها بشراء حولي العيد +تفاصيل جد صادمة ومروعة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 12:08 يا ربي السلامة.. اختطاف واغتصاب أرملة من طرف ذئب بشري بمقبرة بالمحمدية وعدها بشراء حولي العيد +تفاصيل جد صادمة ومروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. اختطاف واغتصاب أرملة من طرف ذئب بشري بمقبرة بالمحمدية وعدها بشراء حولي العيد +تفاصيل جد صادمة ومروعة
بعد فيديو شوف تيفي ،تمكنت المصالح الأمنية والدركية بمدينتي المحمدية والدار البيضاء، ليلة الأحد الاثنين، من العثور على جثة بغابة ضواحي مدينة المحمدية، مغطات بالأتربة، بعد أن سقطت ضحية ذئب بشري،

''شوف تيفي''


بعد فيديو شوف تيفي ،تمكنت المصالح الأمنية والدركية بمدينتي المحمدية والدار البيضاء، ليلة الأحد الاثنين، من العثور على جثة بغابة ضواحي مدينة المحمدية، مغطات بالأتربة، بعد أن سقطت ضحية ذئب بشري، قام باستدراجها قبل أسابيع لإحدى المقابر، وأنهى حياتها واغتصبها.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر، قام باستدراج السيدة الأرملة والأم لطفل معاق والتي كانت تحصل على لقمة العيش من خلال بيع ''الخبز'' بعد أن وعدها بالتدخل لدى جميعة ستمنحها أضحية العيد، وضرب معها موعدا بالقرب من محطة أولاد زيان بالبيضاء، قبل أن يقوم باصطحابها إلى مقبرة أولاد سيدي بوعمر الموجودة بغابة بدوار البراهمة شرقاوة بعين حرودة، قبل أن يعمد إلى اغتصابها وقتلها بطريقة بشعة.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية البالغة من العمر 43 سنة، عثر عليها مدفونة وهي عارية بالغابة، لتتحرك المصالح الأمنية والدركية والتي تمكنت من التعرف إلى هوية الجاني المدعو ''محمد'' القاطن بحي مولاي رشيد، واعتقلته، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، من المنتظر أن تقوم يومه الاثنين بإعادة تمثيل الجريمة.
و كانت ''شوف تيفي''،قد نشرت حوارا مثيرا مع والدة المختطفة آنذاك التي ناشدت المسؤولين للتدخل و إيجاد حل في العثور على ابنتها.

 

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