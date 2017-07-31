عاجل وبالفيديو..نايضة في الرباط..والفنانة معندوش باش يشريو ''الحولي ديال العيد'' ﻿

تجمع العشرات من الفنانيين المغاربة في هذه اللحظات من يومه الاثنين، أمام وزارة الثقافة، في وقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم الشديد بسب تأخر الوزارة في صرف المنح التي وعدتهم بها.

''شوف تيفي''

تجمع العشرات من الفنانيين المغاربة في هذه اللحظات من يومه الاثنين، أمام وزارة الثقافة، في وقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم الشديد بسب تأخر الوزارة في صرف المنح التي وعدتهم بها.

وأوضح حسن ميكيات في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، إن تنظيم هذه الوقفة، جاء من أجل الاحتجاج على تأخر الوزارة في صرف المنح، موضحا أن العديد من المسرحيين ينتظرون هذه المنحة نظرا لالتزاماتهم الخاصة بعروض مسرحية وتنظيم ندوات وملتقيات فنية.

وأضاف مكيات أن من بين الفنانين من يحتاج إلى هذا الدعم المادي حتى يستطيع العيش، قائلا ''راه كاين الفنانة اللي معندوش باش يعيدو في عيد الأضحى''.