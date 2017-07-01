محامو '' حميد المهداوي'' يزورونه بسجن عكاشة ''للتخابر'' معه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن محامو الصحفي المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء ''حميد المهداوي'' سيزورنه اليوم الإثنين لمناقشة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء،



بوليتيك

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن محامو الصحفي المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء ''حميد المهداوي'' سيزورنه اليوم الإثنين لمناقشة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل عرضه من جديد على قاضي التحقيق لإستكمال التحقيق معه حول المنسوب إليه.



وحسب مصادر مطلعة، فالزيارة تدخل في إطار زيارات التخابر بين المحامين وموكليهم بالسجن، حيث أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق مع ''المهداوي'' بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكاب أفعال توصف قانونا بعدم التبليغ بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي''.



وكانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، قد أدانت ''المهداوي'' بالحبس النافذ لثلاثة أشهر وغرامة 20 ألف درهم من أجل ''تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي''.





