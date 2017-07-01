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قبيلة الشباب الصحراويين 19 المختطفين لدى البوليساريو تطالب بالكشف عن مصير أبنائها

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 10:52 قبيلة الشباب الصحراويين 19 المختطفين لدى البوليساريو تطالب بالكشف عن مصير أبنائها | بوليتيك
قبيلة الشباب الصحراويين 19 المختطفين لدى البوليساريو تطالب بالكشف عن مصير أبنائها
إجتمعت قبيلة ''أيت النص'' التي ينتمي إليها 16 من الشباب المختطفين من قبل ميليشيات البوليساريو، بمنطقة ''أشبال البيض'' الحدودية بتهمة التجارة بالمخدرات، حيث طالب شيوخ القبيلة من الدولة المغربية بكشف

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إجتمعت قبيلة "أيت النص" التي ينتمي إليها 16 من الشباب المختطفين من قبل ميليشيات البوليساريو، بمنطقة "أشبال البيض" الحدودية بتهمة التجارة بالمخدرات، حيث طالب شيوخ القبيلة من الدولة المغربية بكشف مصير أبنائها.

وأعلنت القبيلة في بلاغ لها عن تأسيس مجلس للقبيلة لمعرفة مال الشباب المختطفين من قبل البوليساريو في وقت سابق، حيث أصدرت "قبيلة أيت النص" بعد إجتماعها يوم أمس السبت بلاغا تحمل فيه الحكومة المسؤولية كاملة حول مصير أبنائها 16 التي ذكرتهم بالإسم واللقب.

وذكرت القبيلة أن مجلسها سيبقى مفتوحا إلى حين كشف الدولة عن مصير أبنائها، وإزالة اللبس وتحديد المسؤوليات حول إعتقال أبنائها على الحدود بالصحراء المغربية.


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