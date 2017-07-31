بالصـــور.. اعتقال لاعب مغربي بالحسيمة و إيداعه السجن ﻿

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، نهاية الأسبوع المنقضي، إيداع أيوب المرابط، لاعب فريق ''شباب الريف بني بوعياش'' السجن المحلي بالحسمية بسبب الاشتباه في علاقته بأحداث الحسيمة

"شوف تيفي"

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، نهاية الأسبوع المنقضي، إيداع أيوب المرابط، لاعب فريق "شباب الريف بني بوعياش" السجن المحلي بالحسمية بسبب الاشتباه في علاقته بأحداث الحسيمة الأخيرة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر حسيمية إعلامية فإن اللاعب الذي يمارس فريقه في بطولة عصبة الشرق لكرة القدم -القسم الثاني هواة، مجموعة الشمال، والبالغ من العمر 19 عاما، تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية بمنطقة بوعياش، الأسبوع المنقضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة، تشتبه في علاقة اللاعب بالتظاهر دون ترخيص شهر رمضان الماضي، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإهانة موظف، وإحداث ضجيج ليلي".