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صادم.. مساخيط الوالدين سلخو أمهاتهم بمراكش+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 09:48 صادم.. مساخيط الوالدين سلخو أمهاتهم بمراكش+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
صادم.. مساخيط الوالدين سلخو أمهاتهم بمراكش+تفاصيل مؤلمة
اعتقلت مصالح الأمن شابا يبلغ من العمر 27 سنة، بعد الاعتداء على والدته بحي المسيرة بمدينة مراكش.

"شوف تيفي":

اعتقلت مصالح الأمن شابا يبلغ من العمر 27 سنة، بعد الاعتداء على والدته بحي المسيرة بمدينة مراكش.
 
وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الاثنين، فقد أوضحت مصادرها أن الشاب دخل في جدل مع والدته حول الإرث، الذي تركه والده قبل أن بيتطور الأمر إلى اعتدائه عليها، وهو ما أثار استهجان واستياء الجيران، وقد تم اقتياد الموقوف إلى الدائرة الأمنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه.

وأضافت اليومية أن حي تاركة بمقاطعة المنارة، اهتز يوم الاثنين الماضي على وقع حادث عنف جديد ضد الأصول، استهدف امرأة في عقدها الخامس، تعرضت للتعنيف اللفظي والجسدي من طرف ابنها، الذي يعتقد أنه كان في حالة غير طبيعية، فتم إخبار المصالح الأمنية.


 

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