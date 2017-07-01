سار لمستخدمي الفايسبوك..خدمة جديدة ستبهر الجميع+فيديو ﻿

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أطلق موقع التواصل الاجتماعي '' فايس بوك''، أخيرا، مؤترا بصريا جديدا لتسلية مستخدميه بطريقة بسيطة للغاية، وذلك عبر كتابة كلمة ''XOXO'' ، فبمجرد الضغط عليها تمتلئى الشاشة بالقلوب الحمراء، وهو الأمر الذى

''شوف تيفي''

أطلق موقع التواصل الاجتماعي '' فايس بوك''، أخيرا، مؤترا بصريا جديدا لتسلية مستخدميه بطريقة بسيطة للغاية، وذلك عبر كتابة كلمة ''XOXO'' ، فبمجرد الضغط عليها تمتلئى الشاشة بالقلوب الحمراء، وهو الأمر الذى أثار إعجاب الكثير من المستخدمين.

وحسب ما نشرته منابر إعلامية عديدة نقلا عن موقع ''elsoldemexico'' المكسيكي فإن المؤتر البصري يتم تفعيله عند التعليق بكلمة Xoxo أو نشرها عبر أى تدوينة على فايسبوك، وهى مجموعة حروف فى الأساس اختصارا من لغة ''الأنجلوسكسونيون '' وتعنى ''القبلات والعناق''، ويمكن التعليق بها فى أى منشور سواء عبر الهاتف الذكي أو اللوح الإلكتروني أو عبر الأجهزة المكتبية الأخرى .

وأضافت المصادر ذاتها بأنه وبالرغم من المعنى المسلي للمؤتر الجديد من قبل فايسبوك، فقد لجأ بعض المستخدمين لتفسير هذا الأمر على أنه وسيلة لمعرفة الحسابات المخترقة من غيرها، حيث تداولت الكثير من الحسابات هذه الكلمة مع كتابة '' أكتشف إذا ما كان حسابك مراقب أم لا '' وهو الأمر الذى لا يوجد له أي أساس من الصحة.

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