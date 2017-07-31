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صادم وبالصور..هكذا تكون نهاية مهاجرين بصحراء ليبيا خلال رحلة الموت لمعانقة حلم الهجرة إلى إيطاليا

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 01:16 صادم وبالصور..هكذا تكون نهاية مهاجرين بصحراء ليبيا خلال رحلة الموت لمعانقة حلم الهجرة إلى إيطاليا | دولي
صادم وبالصور..هكذا تكون نهاية مهاجرين بصحراء ليبيا خلال رحلة الموت لمعانقة حلم الهجرة إلى إيطاليا
تحولت صحراء ليبيا خلال السنوات الأخيرة لمقبرة كبيرة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة عند الحدود الفاصلة بين ليبيا والنيجر والتي تم بها خلال الشهرين الماضيين العثورعلى جثة العشرات من

''شوف تيفي''

تحولت صحراء ليبيا خلال السنوات الأخيرة لمقبرة كبيرة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة عند الحدود الفاصلة بين ليبيا والنيجر والتي تم بها خلال الشهرين الماضيين العثورعلى جثة العشرات من المهاجرين.

وكانت العديد من المصادر الإعلامية العربية وخاصة الليبية، قد كشفت خلال الأسابيع الماضية عن العثور على جثة مهاجرين أفارقة، فارقوا الحياة بسبب العطش أو بسبب سقوطهم من الشاحنات التي تقلهم إلى شمال ليبيا من أجل ركوب قوارب الموت المتجهة صوب الديار الإيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن بعض المهاجرين، تم العثور على جثتهم مدفونة برمال صحراء ليبيا، نظرا لوقوعهم ضحايا مليشيات إجرامية تنشط على مستوى الحدود الليبية .

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت شهر يونيو الماضي، عن العثور على 70 مهاجر غير قانوني من دول إفريقية مختلفة في عرض الصحراء الكبرى متجهين إلى ليبيا، بعد أن ألقت بهم شاحنات التهريب في صحراء النيجر لأسباب غير معروفة.

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