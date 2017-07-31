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مؤلم وصادم: مغربي مات في اليونان وهذه هي الصورة ديالو ميت اللي عرفو يبلغ عائلتو+صورة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 00:39 مؤلم وصادم: مغربي مات في اليونان وهذه هي الصورة ديالو ميت اللي عرفو يبلغ عائلتو+صورة | حوادث و حقوق
مؤلم وصادم: مغربي مات في اليونان وهذه هي الصورة ديالو ميت اللي عرفو يبلغ عائلتو+صورة
نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''اتحاد التونسيين بالخارج'' يومه الأحد، صورة شخص متوفي، قالت إنها تعود لشاب مغربي فارق الحياة باليونان، داعية إلى المساعدة في التعرف على هويته حتى يتم نقله إلى المغرب

''شوف تيفي''

نشرت صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''اتحاد التونسيين بالخارج'' يومه الأحد، صورة شخص متوفي، قالت إنها تعود لشاب مغربي فارق الحياة باليونان، داعية إلى المساعدة في التعرف على هويته حتى يتم نقله إلى المغرب قبل إحراق جثمانه.

وكتبت هذه الصفحة ''الرجاء النشر و الرجاء من الإخوة المغاربة معنا في الصفحة إيصال هذه المعلومة إلى أهله ليتعرفوا عليه.

هذا الشاب مغربي(في الصورة) مات في اليونان ويجب نقله إلى المغرب في هذا الأسبوع قبل حرقه لأنهم هنا لا يدفعون تكاليف الجثة من نقل ودفن وشراء مكان للدفن لازم عائلته تتكفل بنقله إلى الوطن أو دفع تكاليف دفنه في اليونان، المرجو النشر على وجه السرعة لأنه بعد أسبوع سيتم حرق الجثة. من يستطيع إخبار القنصلية المغربية بذلك يكون أفضل. لا تدعو مسلم منكم يحرق!''.

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