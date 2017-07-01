يا ربي السلامة..شاب انتحر شنقا أمام أعين شقيقه ونطق الشهادتين بأكادير+تفاصيل صادمة ﻿

اهتز حي الهدى بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في انتحار شاب في عمر الزهور شنقا داخل منزل أسرته.

''شوف تيفي''

اهتز حي الهدى بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في انتحار شاب في عمر الزهور شنقا داخل منزل أسرته.



وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الهالك البالغ من العمر حوالي 36 سنة، أقدم على الانتحار شنقا أمام أعين شقيقه الأصغر وهو ينطق الشهادتين.



وأضاف المصدر ذاته أن أسباب إقدام الهالك على الانتحار تبقى مجهولة، موضحا بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة إدمانه على المخدرات.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، عاينت جثة الهالك قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح.