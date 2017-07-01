 فيديو جنسي يهز تطوان..سيدة متزوجة كتصور راسها كتمارس الجنس مع عشيقها ﻿
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فيديو جنسي يهز تطوان..سيدة متزوجة كتصور راسها كتمارس الجنس مع عشيقها

بتاريــخ : 31 يوليوز 2017 / 00:27 فيديو جنسي يهز تطوان..سيدة متزوجة كتصور راسها كتمارس الجنس مع عشيقها | مجتمع
فيديو جنسي يهز تطوان..سيدة متزوجة كتصور راسها كتمارس الجنس مع عشيقها
اهتز مستخدمو تطبيق ''الواتساب'' بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فيديو فاضح ، قيل إن بطلته سيدة متزوجة وعشيقها، قاما بتصوير نفسيهما خلال ممارستهما الجنس.

''شوف تيفي''

اهتز مستخدمو تطبيق ''الواتساب'' بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الجاري، على وقع فيديو فاضح ، قيل إن بطلته سيدة متزوجة وعشيقها، قاما بتصوير نفسيهما خلال ممارستهما الجنس.

وحسب مصادر محلية تطوانية، فإن الفيديو الإباحي تبلغ مدته دقيقتان و45 ثانية، يظهر لحظة تعبير السيدة وعشيقها عن فرحتهما الكبيرة خلال ممارستهما الجنس داخل إحدى الغرف.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية بتطوان، حددت هوية بطلي الفيديو الإباحي، ويتعلق الأمر بسيدة متزوجة وعشيقها المطلق، وقد تم فتح تحقيق لتحديد مكان تواجدها من أجل اعتقالهما وتسليمها للعدالة من أجل النظر في التهم التي ستوجه لهما.

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المغرب برشلونة سيدة متزوجة ممارسة الجنس مطلق

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